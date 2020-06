Walter Zenga, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: “La vigilia è sempre strana, questa ancora di più. Rimettersi in fase di preparazione a una trasferta ha portato tante questioni da fare. Ho già in mente modulo e interpreti, imprevisti a parte. Devi essere sempre pronto a fare qualcosa di più. Come arrivano alla gara i giocatori? Se lo chiede ogni allenatore dopo un periodo di stop di due mesi e gli allenamenti senza amichevoli. Siamo tutti curiosi. Dal loro punto di vista, dal momento in cui abbiamo avuto il calendario hanno visto la luce in fondo al tunnel e incrementato l’attenzione in vista di un traguardo. La mia filosofia è sempre guardare l’oggi, se oggi fai bene domani puoi fare meglio. Ho tante motivazioni, voglio conquistare città e tifosi dando il massimo. Mi sono escluso dai social per andare in apnea fino al 3 agosto”.