Bari, 6 maggio 2016. Con un secco 3 a 0 esterno, firmato Joao Pedro, Farias e Cerri,Per i rossoblù fu il coronamento di una stagione quasi perfetta, resa “difficile”, per la lotta al primo posto, da uno strepitoso Crotone. Altrimenti, bisogna dirlo, la promozione (nonostante le 9 sconfitte) non fu quasi mai messa in discussione.. C’è da dire però che la vittoria casalinga (3 su 3 per Ranieri) contro il Benevento ha ridato l’ennesima speranza a tutto il popolo rossoblù. La promozione diretta dista solamente 7 punti, si, non più 8 perchè il Genoa è stato penalizzato ed il sogno è ancora quindi veramente possibile.. Perché tutto ciò avvenga il Cagliari dovrà essere bravo a non perdere altri punti lungo il cammino, soprattutto in trasferta. Settembre, una vita fa.. Un ruolino di marcia negativo per una squadra che punta al ritorno in Serie A. Se andiamo a controllare la classifica dei match esterni, il Cagliari occupa, con soli 8 punti realizzati in 11 partite. Solamente il Cosenza (fanalino di coda anche nella generale) ha fatto peggio con 6 punti.Prima di tutto però bisogna pensare a difendere anche i playoff, perché quelli rappresentano l’obiettivo minimo stagionale, soprattutto dopo aver iniziato la stagione in maniera catastrofica ed aver buttato via quasi un intero girone di campionato. Sarà quindi importante, incanalare una striscia di vittorie e non pensare a cosa sta succedendo intorno. Testa bassa e pedalare.Intanto Claudio Ranieri sta iniziando a dare una visione alternativa alla squadra rossoblù. Ilper esempio ha dato la possibilità all’ex tecnico del Leicester di schierare il 3-4-1-2, con Mancosu, in versione trequartista, che ha dato maggiori soluzioni dal punto di vista offensivo. Anche per la delicata trasferta di domani in casa del Bari, attualmente terzo a +4, Sir Ranieri dovrebbe confermare questo modulo, con Lapadula supportato nuovamente dal neo arrivato Prelec, in attesa che Leonardo Pavoletti torni a completa disposizione. A centrocampo dovrebbe, mentre Nandez e Deiola stanno ancora smaltendo i loro rispettivi infortuni. In difesa non ci sarà Giorgio Altare, squalificato. Al suo posto più l’esperienza di Goldaniga di Capradossi.Bisognerà mettere in campo la stessache la squadra mostra dinanzi al proprio pubblico. Bisogneràsquadra che del contropiede fa il suo pezzo forte. Bisognerà non ascoltare il pubblico avversario, sempre pronto a caricare i propri beniamini. Occhio a Cheddira, stella mondiale sempre più capocannoniere del torneo,, gioiellino dell’Inter capace di andare a segno in entrambe le partite giocate con la nuova maglia. D’altra parte come sempre rispetto per tutti ma paura di nessuno, il Cagliari è il Cagliari ed è giunto il momento di dare la svolta decisiva alla stagione, soprattutto contro una diretta concorrente. Bisognaa tutto quanti, in fondo non può sempre piovere.Bari,. Speriamo che porti bene anche questa volta e rappresenti per questa stagione il turning point verso l'incredibile miracolo chiamato Serie A.