Il Cagliari è sul punto di perfezionare un nuovo colpo in entrata. Ormai è sempre più vicino ai colori rossoblù il centrocampista croato Filip Bradaric, classe 1992 e vice campione del mondo con la Nazionale di Dalic. Il club sardo nelle scorse ore ha presentato una nuova offerta al Rijeka compresa tra i 5 e i 7 milioni di euro. Un'operazione molto ben impostata e che si dovrebbe chiudere nelle prossime ore, al punto che il Cagliari ha già programmato le visite mediche di rito per lo specialista croato. Il giocatore aspetta solo il definitivo via libera del Rijeka per volare in Italia, destinazione che ha messo da subito in cima alle sue preferenze, tanto da aver rifiutato una proposta allettante del Bordeaux. A Cagliari, Bradaric ritroverebbe il connazionale Darijo Srna, colui che ha giocato un ruolo decisivo nella trattativa convincendo il 26enne a sposare il progetto rossoblù. Accantonate, per ora, le piste che portano a Radovanovic del Chievo, Grassi del Napoli e a Locatelli del Milan, gli altri profili valutati dal Cagliari per la mediana da consegnare a Maran in vista della nuova stagione. Sempre nel reparto di centrocampo - a maggior ragione dopo l'arrivo di Bradaric - occhio alla posizione di Luca Cigarini e Nicolò Barella, quest'ultimo corteggiato da diversi top club, inclusi Roma e Atletico Madrid. Ma negli ultimi giorni è l'Inter che ha preso in mano le redini dell'operazione, grazie sia agli ottimi rapporti tra le due società sia con l'agente Beltrami (lo stesso di Nainggolan). Ecco perché i nerazzurri stanno spingendo forte per regalare a Spalletti un colpo di qualità e prospettiva. In ogni caso, per il club di Giulini, il gioiello classe '97 è un indiscusso punto fermo della rosa, quindi una sua cessione verrebbe considerata soltanto di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile, magari con l'inserimento di qualche contropartita gradita ai rossoblù (su tutti Pinamonti).



Dopo aver sistemato il centrocampo e con l'attacco pressoché completato (possibile un'entrata in caso di partenza di Sau, sul quale c'è il Frosinone), il Cagliari si concentrerà sulla difesa. Da valutare la situazione di Andreolli, che potrebbe salutare con la rescissione consensuale del contratto. Il direttore sportivo Carli ha puntato il mirino su Gustavo Gomez, centrale paraguaiano in uscita dal Milan: in programma un appuntamento nella prossima settimana per cercare anticipare la concorrenza di Boca, Flamengo e altre società. Si complica, invece, la pista che porta a Tonelli, ormai destinato alla Samp. Resterà a disposizione di Maran, salvo clamorose sorprese, il laterale mancino Marko Pajac, reduce dalle due stagioni positive in prestito a Benevento e Perugia. Il bottino messo assieme in cadetteria, 33 presenze e un gol nel passato campionato, ha convinto il club a rinnovargli il contratto fino al 2021 e successivamente a confermarlo dopo un'attenta valutazione. E ora il croato è pronto a contendersi il posto sulla corsia di competenza con il greco Lykogiannis. Il "nuovo" Cagliari di Maran inizia a prendere forma...