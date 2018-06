A cinque giorni dall’inizio del ritiro pre-campionato, il Cagliari continua a lavora sul fronte calciomercato. Sono tanti i nodi ancora da sciogliere in casa rossoblù: ad oggi l’unico nuovo acquisto è Darijo Srna, esperto laterale croato arrivato in Sardegna dopo un'esperienza lunghissima e vincente allo Shakhtar Donetsk. Sempre viva la trattativa con il Chievo per Lucas Castro, uomo di fiducia del neo tecnico Maran. Il club sardo ha raggiunto un accordo totale con il giocatore da settimane, i clivensi nelle ultime ore hanno tentennato sull'offerta cagliaritana da 6 milioni di euro, chiedendo come contropartita Artur Ionita. In corso le considerazioni tra Giulini, Maran e il ds Carli: la richiesta dei gialloblù ha colto di sorpresa la società sarda, che ora ragiona sul da farsi, ma molto presto si potrebbe trovare la giusta quadratura del cerchio.



Il Cagliari, nel frattempo, continua a scandagliare il mercato a caccia un centrocampista di quantità e qualità. Su ammissione dello stesso presidente Giulini, si sta lavorando su tre nomi di cui "due attualmente impegnati al Mondiale", ha detto il patron rossoblù. Uno di questi potrebbe essere Nahitan Nandez, uruguaiano classe '95 di proprietà del Boca, per il quale si sta valutando una sinergia con l'Inter (stesso discorso per Nico Gonzalez, promettente attaccante classe '98 in uscita dall'Argentinos Juniors, per il quale i discorsi vanno avanti da oltre 10 giorni). Per l'altro profilo, arrivano sempre più conferme sull’ex rossoblù Albin Ekdal, ceduto nel 2015 all’Amburgo, dopo la retrocessione in Serie B. La stessa sorte è capitata quest’anno al club tedesco, che per la prima volta nella sua storia ha dovuto salutare la Bundesliga. Ecco perché un addio con possibile ritorno in Sardegna non è affatto da escludere, anzi. Sia Nandez che Ekdal sono impegnati in Russia con le rispettive Nazionali, entrambe le piste verranno approfondite soltanto al termine della rassegna iridata. Ma senza dubbio, lo svedese può rappresentare una certezza per il campionato italiano, un profilo che conosce bene l'ambiente e che ha raggiunto la piena maturità calcistica. Insomma, un'occasione che i sardi non devono lasciarsi scappare. E se l'Inter si dovesse confermare disponibile ad intavolare affari in sinergia con i rossoblù, allora occhio alle possibili sorprese sull'asse Milano-Cagliari...