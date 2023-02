. La sconfitta per 2 a 0 di venerdì scorso non è stata ancora omologata dal giudice sportivo. L'arbitro di gara è apparso sin da subito leggermente sbadato, non in giornata, e, l'espulsione avventata di Rog a fine primo tempo né è stata una conferma.Un suo errore, sfuggito inizialmente a molti, potrebbe far ripetere, clamorosamente, la partita.. Un chiaro errore arbitrale, che, sul campo di gioco, si era dimenticato di segnarsi la prima ammonizione del terzino rossoblù. Cosa dice il regolamento? Che per un errore del genere la gara può anche essere ripetuta. Chissà, restiamo in attesa, anche perché non siamo stati avvantaggiati nemmeno con la mancata espulsione di Zappa (che però sapeva del primo giallo e ha giocato con il freno tirato).Ok dopo questa breve parentesi sull'accaduto dobbiamo dire una cosa.. Certo, giocare il secondo tempo in parità numerica sarebbe stato tutta un'altra cosa ma alla fine è mancato il vero fuoco. Qualche trama ranierana si sta iniziando a vedere ma quello che manca alla squadra è la condizione ottimale a livello psicologico, e, al primo ostacolo, si lascia andare.Un fuoco che manca soprattutto in trasferta.Nemmeno Ranieri, almeno per il momento, è riuscito ad invertire questo incredibile trend negativo, incassando addirittura la prima sconfitta della sua seconda avventura in terra sarda.Per una serie incredibile di coincidenze il Cagliari è però ancora là,(-8) ma soprattutto a quello dei playoff (-1), visto che, con il nono posto attuale, i rossoblù sarebbero fuori da tutti i giochi. Il campionato cadetto è veramente pieno di sorprese ed ogni settimana succede qualcosa. Ecco perché in casa rossoblù si può ancora sognare in grande., soprattutto contro squadre che, sulla carta, non dovrebbero rappresentare grosso problemi. Nelle ultime due trasferte sono stati persi punti contro due squadre posizionate dietro in classifica per dire. Certo, va detto che il pallone e rotondo e i match non si giocano mai sulla carta.Nel frattempo, anche grazie alla spinta del suo pubblico. Domani ci sarà la sfida contro il Benevento, dove veramente sarà quasi vietato sbagliare, perché di punti ne sono stati lasciati fin troppi, e visto il mal di trasferta, è vietato sbagliare in casa, altrimenti tutto verrà veramente gettato all'aria.Tornerà a piena disposizione Marco Mancosu , mancherà Marko Rog per squalifica mentre Zappa potrebbe essere non schierato per evitare beffe burocratiche future. Davanti dovrebbe ancora assente Leonardo Pavoletti, un'assenza che nelle ultime gare si sta facendo sentire parecchio. Ecco perché a sorpresa Ranieri potrebbeal fianco di Lapadula, visto che, gli altri compagni, non danno l'appoggio necessario all'attaccante peruviano.Contro il Benevento è quindi vietato sbagliare l'approccio ma soprattutto è vietato non portare a casa la vittoria, con la speranza, che passi anche il mal di trasferta e si possa tornare ad insidiare da subito la seconda posizione in classifica.