L’ardore del fuoco portato dall’arrivo di Claudio Ranieri in Sardegna non ha dato, per il momento,. Il cambio di rotta e di atteggiamenti visti nella prima partita contro il Como non si sono ripetuti contro il Cittadella. Una trasferta amara, molto amara, perché il punto ottenuto è arrivato con tantissimi rimpianti. I padroni di casa restano addirittura in 10 ed in quel momento i rossoblù non trovano il coraggio di affondare il colpo.Ecco, questo non deve accadere perché in questa seconda parte di stagione non ci devono essere rimpianti.Ogni punto perso per strada da ora in poi potrebbe risultare fatale e decisivo, anche perché, ricordiamo che laCancellare la prova opaca contro i veneti. Farlo con, convincente o meno sul piano di gioco, davanti ai propri tifosi. Questa la missione di Sir Claudio Ranieri nel match di domani sera contro la Spal di Daniele De Rossi. Certo, vedere un Cagliari bello ed ordinato sarebbe il massimo ma alla fine come disse il neo tecnico rossoblù,Sarà ancora out Leonardo Pavoletti, perno fondamentale dell’attacco insieme a Lapadula. I due insieme si trovano veramente bene ed aver perso il suo apporto si è sentito parecchio nell’ultimo match disputato.anche in vista mercato, ormai prossimo a concludersi. Serve una punta di peso in grado di sostituire i due titolarissimi.Ma finalmente ecco arrivare anche una bella notizia. Tra i convocati è tornatoed il suo utilizzo, anche se magari a gara in corso, sarà veramente un’arma veramente importante. Il suo ritorno potrà fare veramente la differenza sul campo.Capitolo mercato. Finalmente a breve chiude e Ranieri potrà lavorare serenamente (non che ora non lo faccia) con la cosiddetta rosa definitiva. Chi resta lo farà con convinzione, altrimenti verrà lasciato andare senza nessun tipo di problema.Resta da sciogliere il nodo difensore centrale, anche perchè Goldaniga non dà sicurezza sul punto di vista fisico e potrebbe lasciare la Sardegna in questi giorni finali. Colley della Sampdoria rimane sempre sullo sfondo, anche perché, Korayr, difensore turco del Verona, è veramente ormai ad un passo. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ciò che tutti ci auguriamo.Discorso separato per il grande sogno. Il ninja 4.0 sembra esser destinato veramente a rimanere un sogno. Daniele De Rossi, tecnico proprio della Spal, ha alzato personalmente la cornetta per chiamare il suo ex compagno ai tempi della Roma. Nainggolan dovrebbe. La fortuna vuole che non debba incontrare il Cagliari sul campo. Resta però l’amaro in bocca, anche perché sarebbe stato, dopo l’arrivo di Ranieri, la ciliegina sulla torta.Ma come sempre testa alla prossima partita. Domani conta solo vincere.