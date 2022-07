Il Cagliari continua a preparare la prossima stagione di Serie B e quando ormai mancano poco più di due settimane è giunta l’ora diCome sempre l’obiettivo principale è quello di trovare una punta, soprattutto vista la partenza nei giorni scorsi di Joao Pedro. A tal proposito. La società sembra intenzionata a fare un piccolo sforzo e, dopo aver trovato l’accordo con il Benevento, sta sistemando gli ultimi dettagli con il giocatore ed il suo agente.Ma negli ultimi giorni a tenere banco è anche il centrocampo rossoblù. Gli arrivi di Makoumbou (Maribor) e Viola (svincolato) danno una maggiore tranquillità ai tifosi del Cagliari, che, allo stesso tempo,, per formare quello che sarebbe (forse) il centrocampo sulla carta più forte della serie cadetta.Nahitan Nandez è una sorta di, con il giocatore che durante la scorsa stagione sembrava dover lasciare l’isola per calcare palcoscenici più importanti. Poi il covid, l’infortunio, i problemi famigliari e la permanenza in Sardegna. La società è stata dalla sua parte e le sue lacrime, nel giorno della retrocessione, lasciano sperare in un attaccamento che forse, prima del giorno, non era mai stato troppo dimostrato pubblicamente. Eppure Nandez, ultimo baluardo degli 11 che iniziarono la scorsa stagione, è sempre sulla lista dei partenti. Il Napoli continua a chiedere informazioni sul centrocampista ma dall’altra parte,Alla fine i saldi sono stati già effettuati con altri giocatori. I partenopei non molleranno la presa ma la situazione, se mai si sbloccherà, come dice il suo agente sarà un movimento degli ultimi giorni di mercato.Marko Rog invece d’altro canto dovrebbe rimanere in Serie B con il Cagliari per ricambiare un favore "biennale". Il croato ècon la società che ha deciso di sostenerlo passo dopo passo e di non mollarlo mai. Due anni di stipendi, di sacrifici che, in qualche modo, sarebbe giusto ripagare. O almeno la speranza è quella. Il fatto è che il giocatore ha veramente tante richieste e vorrebbe mettersi in mostra per provare a conquistare una chiamata per i prossimi mondiali in Qatar. Torino, Sampdoria, Hellas Verona, Cremonese e Salernitana sono da tempo sulle sue tracce e quindsenza mai rendere quel favore che tutti i tifosi si aspettano da lui.Certo, Nandez e Rog insieme agli altri centrocampisti già in rosa formerebbero un centrocampo super. Sarebbe importante trattenere entrambi, o almeno uno dei due, per. Per dire che il Cagliari, nonostante le varie cessioni, c’è ed intende risalire in Serie A già durante la prossima stagione. La missione non è impossibile ma tutto dipenderà dalla costruzione della squadra.