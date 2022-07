L'attaccante Joao Pedro attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto rispondere alle tante critiche ricevute in questi giorni per il suo addio al Cagliari: "Rispetto e Onestà. Sono parole semplici che a volte ci scordiamo. Vanno oltre il calcio. Sono cose che mi hanno insegnato quando ero piccolo. Quando andavo per strada a piedi nudi a cercare lattine buttate da poter vendere per riuscire a comprare qualcosa da portare a casa per mangiare. Quando andavo dal fruttivendolo Luciano a cercare nella verdura e nella frutta scartata qualcosa da salvare da portare a casa. Mi vergognavo ma non avevo altra scelta per combattere la fame. Ho imparato il valore delle piccole cose in quel momento. Ho imparato che senza quelle due parole non si va da nessuna parte. Grazie ai miei genitori queste cose io le ho tatuate nel mio carattere. Costringerò André ed Elisabetta a non dimenticarsi mai che senza queste due parole non siamo nessuno. Perché senza il rispetto e l'onestà puoi avere tutti i soldi del mondo, ma dentro sarai sempre povero".