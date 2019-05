La stagione del Cagliari si chiude con una sconfitta che vale il quindicesimo posto in Serie A. Un campionato di alti e bassi, ma nel complesso positivo per gli uomini di Maran che possono guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Un futuro che passa attraverso la programmazione che il Cagliari ha già iniziato a pianificare in questi giorni, come testimonia la prima operazione ufficializzata ieri: il rinnovo di Alessio Cragno fino al 2024. Un nuovo accordo che equivale a una blindatura per il portiere di Fiesole, assoluto protagonista nonché MVP della stagione rossoblù. Il Cagliari ha deciso di non privarsi di Cragno in estate (salvo clamorose offerte, ad oggi non pervenute), ecco perché il prolungamento del contratto per altri due anni (il precedente accordo scadeva nel 2022), è un segnale da big, da squadra che sa bene come muoversi in sede di mercato. Lo specialista classe '94 si è consacrato ad altissimi livelli, diventando uno dei migliori portieri in Serie A. Per lui si prospetta un'altra annata da top con la maglia rossoblù cucita addosso.

Se tutti gli indizi portano a una probabile partenza di Barella (l'Inter resta in pole), c'è meno certezza sul futuro di tre elementi in scadenza: Cigarini, Padoin e Padoin. I primi due godono da tempo della stima da parte di tutto l'ambiente, il loro rendimento è stato positivo e il loro apporto in termini di esperienza può risultare decisivo anche per il prossimo campionato. Ecco perché non va escluso un possibile rinnovo per entrambi. Il croato, invece, non è più certo di una permanenza in Sardegna: la sua stagione è stata altalenante, il lauto ingaggio sta portando il Cagliari a fare le dovute valutazioni. Ad oggi, l'intenzione del club rossoblù e del direttore sportivo Carli è quella di mettere sul piatto un rinnovo annuale con una netta riduzione dell'attuale stipendio. In ogni caso, appare difficile che l'ex Shakhtar possa accettare una tale offerta. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, l'unica certezza è che il Cagliari si sta già muovendo con largo anticipo per preparare nel migliore dei modi il nuovo campionato.