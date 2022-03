In due mes, riuscendo dopo tempo, a mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. Un lavoro che ha richiesto tempo, sacrifici e tanta ma tanta pazienza ma che ora p. I sardi escono sconfitti per 2 reti a 0 nello scontro diretto in casa dello Spezia, riportando a galla alcuni limiti ma soprattutto le preoccupazioni per un finale di stagione dal copione thriller.Se gennaio e febbraio sono stati due mesi da incorniciare, con 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, non si può dire lo stesso del mese corrente, per il momento, il Cagliarisotto molti punti di vista. La sconfitta interna per 3 a 0 contro la Lazio, almeno inizialmente, non aveva lasciato troppi pensieri. Un calo fisico e mentale dopo 8 partite giocate alla grande ci può stare, tra l’altro contro una squadra di gran lunga superiore e che sul piano tattico è stata impeccabile. Maarrivata senza giocare, beh, questo fa preoccupare abbastanza.Eppurecome se la ruota stesse girando in favore dei rossoblù. E invece è stato solamente l’inizio della fine. Nella ripresa a farla da padrone del campo è nuovamente lo Spezia, con il Cagliari sempre sulle gambe e mai pericoloso dalle parti di Provedel. Prima Erlic sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Manaj con un grande gol, liquidano la pratica Cagliari regalando ai liguri lo scontro diretto e una vittoria che mancava da fine gennaio. Si avete letto, bene, Erlic ha segnato sugli sviluppi di un angolo., uno dei grandi punti deboli dei rossoblù, che, nonostante i grandi sforzi, non riescono a rimediare a questa grossa mancanza.Il gioco del Cagliari nelle ultime due partite è stato. Un po’. L’italo-brasiliano, dopo aver dato sempre tanto e aver giocato moltissime partite di sacrificio, si è “spento” e non riesce più a trovare la via del gol. Joao ha partecipato al 50% dei gol dei rossoblù ma nelle ultime 15 gare (una saltata per squalifica) è riuscito a confezionare solamente due reti ed un assist. Troppo poco per un giocatore fondamentale come lui. Ora il capitano avrà il compito di riprendersi e di prendere con sé tutta la squadra.. I punti sulla terzultima sono solamente 3, anche se il Venezia dovrà giocare stasera in casa della Lazio e recuperare la partita contro la Salernitana. La fortuna è che davanti la Sampdoria non ha fretta e la distanza è solamente di un punto, mentre lo Spezia con questa vittoria stacca i sardi di ben 4 punti., una partita sulla carta difficile ma ovviamente non proibitiva. Se il Cagliari giocherà come le ultime due gare tanto vale nemmeno presentarsi ma se Mazzarri riuscirà a ritrovare la squadra degli ultimi due mesi allora. Se la benzina è finita bisogna fare il pieno, mancano sempre meno partite e gettare tutto all’aria dopo aver compiuto quasi un miracolo è uno spreco che tutti i tifosi, ma anche la squadra stessa, non meritano.