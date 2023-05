Il campionato regolamentare di Serie B è ormai terminato e manca poco per scoprire chi sarà la squadra che seguirà Frosinone e Genoa nella massima serie. Tra le 6 squadre rimaste in corsa troviamo il Cagliari di mister Claudio Ranieri, che ha concluso la stagione alNell’ultimo turno di campionato è successo veramente di tutto, perché per lunghi tratti i rossoblù, che sarebbe valso l’accesso diretto alle semifinali. La vittoria del Parma sul Venezia ha però fatto scivolare i sardi, che nel complesso guadagnano una posizione per via della sconfitta del Südtirol, capace di fallire un match point in casa di un Modena già salvo.E indovinate che cosa ha riservato il destino per il popolo rossoblù ?. Si, avete capito bene, quel Venezia tanto “indigesto” che sancì la retrocessione del Cagliari proprio lo scorso campionato. Di buono questa volta è che non si giocherà sul campo dei lagunari ma in Sardegna, con il doppio risultato a favore dei padroni di casa.. Facile da dire, anche perché bisognerà combattere contro i mostri del passato. Di buono c’è che molti dei giocatori non erano presenti lo scorso anno e quindi non hanno questo “peso sullo stomaco”.Incredibilmente il Venezia nel giro di tre mesi ha cambiato marcia e si è portato dalla retrocessione ad una inaspettata qualificazione playoff. Ed ora, una volta qui, i lagunari vogliono continuare a stupire inseguendo il sogno promozione. Sei vittorie ed un pareggio nelle ultime 9 gare di campionato, trascinati da, vice capocannoniere del torneo proprio alla spalle di. Sabato all’Unipol Domus ci sarà quindi la sfida nella sfida.Occhio però a sottovalutare il Venezia, capace di vincere per 4 a 1 in Sardegna nel match di andata.perché si hanno due risultati utili su tre. Gli ospiti vengono da un periodo di forma veramente strepitoso e, avendo appunto l’obbligo di vittoria, giocheranno con il coltello tra i denti.Il Cagliari d’altra parte è il Cagliari, ed è tornato a splendere proprio sotto la guida di Claudio Ranieri. Vincere (o pareggiare) contro il Venezia per poi affrontare la doppia sfida contro il Parma.nel male (non arrivando quarti) è andata bene con il fattore casalingo, visto che si va verso un Unipol Domus tutto esaurito. I rossoblù scenderanno in campo con il “vestito migliore”, con Pavoletti e Mancosu a completare il pacchetto offensivo con Lapadula e Nandez a macinare km a tutta fascia. Da decidere chi agirà sulle fasce in difesa, con Azzi e Zappa momentaneamente favoriti.Sponda lagunari mancherà Ceppitelli, uno dei grandi ex della partita, ci sarà Carboni, ma vi prego, non pensate a fischiare il ragazzo (che nemmeno lo merita), pensate alla partita ed incitare i rossoblù che scenderanno in campo. L’obiettivo Serie A è veramente alla portata e mai come ora bisognerà essere uniti.per chiudere il cerchio dell'anno scorso ed aprire quello verso il ritorno in A.Gli ostacoli di inizio anno sono stati superati alla grande e ora manca solamente il gran finale.