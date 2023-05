Dopo la concitata chiusura della stagione regolare, con molti verdetti arrivati allo scadere, la Serie B si appresta a vivere i playoff promozione. Secondo i betting analyst, saranno in particolare tre le squadre che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la promozione: si tratta del Bari, il cui ritorno in A si assesta, rispettivamente, a quota 2,80 e 3, del Parma, che oscilla tra 3 e 3,40, e del Cagliari, tra 3,65 e 4,50. I pugliesi e gli emiliani, inoltre, avranno il vantaggio di entrare in gioco direttamente in semifinale (che si gioca tra andata e ritorno), mentre i sardi dovranno passare per il turno preliminare (in gara secca), dove affronteranno il Venezia. I lagunari si attestano a 15 volte la posta giocata, la quota più alta tra le squadre ancora in gioco, dietro anche alla Reggina, a 8, e al Sudtirol, a 11.