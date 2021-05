17 Aprile 2021, siamo alla Sardegna Arena, sono circa le 22.45 ed il Parma conduce per 3 a 2. Una sconfitta che manderebbee che lo condannerebbe ad un’incredibile retrocessione. Ma come abbiamo detto nelle ultime settimane, i sardi gettanoe tra il 91esimo e 94esimo minuto trovano (sotto i miei occhi increduli) le forze di ribaltare la gara e portare a casa tre punti d’oro.Da quel giorno le cose sono cambiate, l’umore all’interno dello spogliatoio è cambiato. Leonardo Semplici ha ricompattato un gruppo “perso”, che sembrava vuoto dentro di sé. Ha parlato con ogni singolo giocatore, ha parlato con tutta la squadra (staff compreso) e ha riportato uno dei valori fondamentali, quello che, prima di tutto, bisogna e, nel bene e nel male.Ma torniamo a noi, torniamo alla magica giornata di ieri, quella delSono circa le 16.45, il Benevento sta conducendo per 1 a 0 contro un già retrocesso Crotone. Per non rimandare tutto all’ultima giornata il Cagliari deve battere il Milan nel posticipo. Ma anche qui, nei minuti di recupero. Io mi trovavo in macchina, guarda caso direzione Milano, che coincidenza. Sto ascoltando la partita alla radio, siamo al 92esimo minuto, il telecronista annuncia il gol di Simy. Sorrido, perché penso che si tratta del gol numero 20 per lui, che numeri. Ma fermi tutti, il mio cervello dopo pochi secondi collega che stava giocando contro il Benevento.Simy fornisce uno splendido assist al Cagliari, che si salva in “albergo” prima della partita contro il Milan.Leonardo Semplici, insieme a tutti i ragazzi, compiono il miracolo. Si perché diciamocelo, come ha detto Pavoletti qualche giorno fa,. Certo, ci si aspettava di più ma non puoi dare per morto chi ha ancora qualcosa da dire. E’ stato un mese magico per i rossoblù, che, con il punto strappato ieri a Milano (e meritavamo forse di più), raggiunge la bellezza di 15 punti nelle ultime 7 partite, senza neanche perderne una. Mamma mia che spettacolo.E quindi anche il prossimo anno sarà Serie A, con la speranza di non dover soffrire come in questa stagione e che le cose inizino a girare nel verso giusto da subito. Ora, dopo la passerella finale contro il Genoa, bisognerà subito iniziare a lavorare per il futuro.questa è una splendida notizia. L’uomo del miracolo 2021, uno dei pochi ad aver creduto in questa pazza e folle rincorsa. Ci sarà da valutare ogni singolo reparto, ogni singolo eventuale riscatto (molti sono in nomi in bilico) ma soprattutto cercare di investire nel giusto modo senza dover sprecare soldi. Ma siamo tranquilli, perché per questo è tornato Capozucca.Ora però pensiamo a goderci il momento. Una tutti i ragazzi della squadra e a tutta la società, che non hanno mai mollato un centimetro, siamo orgogliosi di voi. Un grazie di cuore a tutti, anche chi magari non giocava, perché tutti a modo loro sono stati fondamentali. Un bacio a chi non credeva nel Cagliari, un bacio ai “gufi” e a tutti quelli che ci volevano vedere in Serie B. Il Cagliari non muore mai !