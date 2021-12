Un Cagliari rivoluzionato. Walter Mazzarri sceglie il grande turnover e, per sua fortuna, tutto è andato per il verso giusto. Non c’è stato bisogno di grandi sforzi, Cittadella battuto e ottavi contro il Sassuolo messi nel calendario del 2022., come abbiamo già detto più volte, per il campionato. Domani all’Unipol Domus arriverà l’Udinese in quello che sarà l’ultima partita casalinga dell’anno in corso. Vincere per fare un regalo di Natale a sé stessi ed ai propri tifosi. Vincere per svoltare un campionato vissuto all’ombra ed in piena lotta retrocessione. Dopo i friulani sarà la volta della trasferta in casa della Juventus, un impegno proibitivo ma come sempre non impossibile.Se quindi contro la Juve tutto potrebbe essere in salita vuol dire che contro l’Udinese ci sarà veramenteNon restare nel baratro e finire l’anno nel migliore dei modi. Poter passare le feste (anche con gli allenamenti) nel modo più sereno. Questo Mazzarri chiede ai suoi uomini contro i bianconeri. E se in Coppa Italia c’è stato un ampio turnover (che bene ha fatto a chi gioca meno) in campionato si tornerà con la squadra tipica., fuori nel 4 a 0 subito dall’Inter a San Siro. In alternativa è pronto Alessandro Deiola, sulle ali dell’entusiasmo dopo il gol con la fascia di capitano.Contro il Cittadella chi è sceso in campo ha giocato una buona partita. Era importante per dimostrare che comunque il Cagliari è vivo ma soprattutto per poter affrontare con il morale più alto il match contro l’Udinese. Intanto Waltere perché no, pescare qualche carta (magari a sorpresa) fondamentale per la stagione.