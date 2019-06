Nicolò Barella è ormai un promesso sposo dell'Inter. Il gioiello sardo è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra dopo un inseguimento lunghissimo, iniziato la scorsa estate e proseguito a gennaio. Per il classe '97 si erano fatte avanti anche Napoli e Chelsea, entrambe rimbalzate via: nella testa di Barella c'era da tempo solo l'Inter. Nonostante ciò, Nicolò non ha mai dato segnali di distacco dal Cagliari durante la stagione. Anzi, è sempre stato tra i migliori in campo, confermandosi quel leader - in campo e fuori - corteggiato da tante big. Ma l'Inter è sempre stata in pole, anche in virtù degli ottimi rapporti con il presidente Tommaso Giulini e con la società rossoblù. La trattativa con il club meneghino prosegue no stop, ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, si lavora per limare gli ultimi dettagli. Per la settimana prossima (probabilmente già lunedì) è previsto l’incontro decisivo per chiudere l'affare: al tavolo della trattativa - dopo gli incontri milanesi tra Ausilio, Carli e Beltrami (agente del calciatore) - ci saranno Giulini e Marotta. La volontà è quella di trovare la giusta quadratura, sia dal punto di vista economico che su quello delle contropartite tecniche.



Il Cagliari parte da una valutazione del cartellino di 50 milioni, l'intenzione dell'Inter è quella di mettere sul piatto una proposta da circa 35 milioni cash più l'inserimento di qualche giovane. I nomi? Al club rossoblù piace molto Bastoni (in questa stagione in prestito al Parma), che potrebbe sbarcare in Sardegna con la formula del prestito secco. Difficile possa rientrare come contropartita a titolo definitivo in quanto il suo valore a bilancio supera i 25 milioni. Più facile, invece, la pista che porta a Dimarco, anche lui reduce dall'esperienza in prestito al Parma. Occhio anche ai profili di Sebastiano Esposito, Lorenzo Gavioli e Facundo Colidio, ma anche quello di Eder (lui nome di esperienza) che ha però un importante ingaggio allo Jiangsu Suning. Ma c'è un nome che farebbe svoltare l'operazione e che il Cagliari accoglierebbe a braccia aperte: Andrea Pinamonti, un vecchio pallino di Giulini e del club rossoblù. Il capitano e stella della nazionale italiana Under 20 sta disputando un Mondiale pazzesco: 4 reti in 5 gare che l’hanno consacrato definitivamente. L’Inter, per ora, ha messo il veto alla sua cessione, la valutazione del ragazzo è salita oltre i 15 milioni e se continua così potrebbe lievitare ulteriormente. Ecco perché oggi i nerazzurri non hanno intenzione di privarsene a titolo definitivo, ma il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe risultare un fattore decisivo. Un'eventuale operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto sarebbe l'ideale sia per il Cagliari che per l'Inter, il tassello perfetto per chiudere l'affare Barella.