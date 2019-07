Nicolò Barella è sempre più al centro del mercato. Del Cagliari, ma non solo. Le prime pagine sono tutte per lui, la trattativa con l'Inter sembra diventata un intrigo nazionale, con la Roma pronta a scipparlo ai nerazzurri. Ma come stanno realmente le cose? Proviamo a fare un po' di chiarezza. Le parole del presidente Giulini sono state una bomba mediatica (tutto calcolato?), ma verosimilmente hanno avuto un solo scopo: far uscire l'Inter allo scoperto una volta per tutte. Nelle sue dichiarazioni di ieri pomeriggio il numero uno del Cagliari ha ribadito di aver trovato l’intesa con la Roma (per 35 milioni più il cartellino di Defrel), una proposta che il club isolano gradisce non poco, considerato che nelle idee di Maran l'ex Samp sarebbe la spalla perfetta di Pavoletti. Ma, c'è un ma, la volontà di Barella non deve passare in secondo piano. Anzi. Il centrocampista classe '97 già a gennaio aveva detto no al forte pressing del Napoli, poi era stata respinta anche la mega offerta del Chelsea (confermata da Zola), lui voleva aspettare soltanto l’Inter. Nel calciomercato di solito l'offerta più alta fa la differenza, ma a patto che ci sia il gradimento assoluto del diretto interessato. E Barella, per ora, ha in testa solo l'Inter e aspetta che i nerazzurri raggiungano l'accordo totale con il Cagliari.



Il club di Suning negli ultimi giorni era massimamente concentrato sulla questione plusvalenze, nel frattempo ha chiuso per Lazaro e Sensi ma ha anche incontrato per l’ennesima volta l'agente Alessandro Beltrami, rappresentante di Barella (oltre che di Nainggolan) spiegando la strategia per assicurarsi le prestazioni del classe '97. La volontà dell'Inter è quella di arrivare a 45 milioni di euro con i bonus, circa 5 milioni in più rispetto alla proposta precedente, con la possibilità di aggiungere una contropartita tecnica (Dimarco oppure il prestito di Bastoni). La Roma ci ha provato, ma ad oggi Barella ha fatto la sua scelta: vuole solo l'Inter. Nei prossimi giorni aspettiamoci importanti novità in tal senso.



Intanto il Cagliari lavora anche su altre operazioni. Maran spera di riavere Luca Pellegrini, volato dalla Roma alla Juve ma pronto per una nuova esperienza in prestito. Il terzino classe '99 gradirebbe un ritorno in Sardegna dove ha fatto molto bene nella passata stagione, un'occasione importante per consacrarsi definitivamente in Serie A in una piazza meno pressante rispetto a quella bianconera. In uscita c'è sempre Joao Pedro: sul brasiliano c'è forte l'Atalanta in un'operazione che potrebbe riguardare anche Mattiello, laterale destro reduce dal prestito al Bologna, un profilo che piace molto al diesse Carli e a Maran.