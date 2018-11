Un urlo che ha squarciato il cielo di Asseminello., una torsione innaturale nell’ultimo allenamento prima della sfida col Toro. Poi le lacrime, la sensazione che il problema sia più serio del previsto, i compagni e il club che hanno fatto sentire da subito tutto il loro sostegno al centrocampista argentino. Quindi la diagnosi, tremenda:, uno di quegli infortuni che ti spezzano l’anima, che possono cambiare per sempre la carriera di un calciatore. Un guaio che costringerà il Pata ad un lungo e inevitabile periodo di stop ma che difficilmente lo terrà bloccato nell’inferno: per, infatti, si tratta del terzo infortunio al ginocchio in carriera (il primo nel 2014 al Catania, il secondo nel 2017 al Chievo);, con quella garra che contraddistingue i calciatori argentini., chiesto a gran voce in estate e. Capace di giocare sia da mezzala nel centrocampo a tre rossoblù, sia da trequartista con compiti di pressing/copertura ma anche libero di svariare ed esprimere la propria fantasia in fase offensiva. L’assenza di Castro si è sentita fin dalla gara alla Sardegna Arena contro il, con i rossoblù che hanno offerto una prestazione solida e compatta ma senza quella creatività negli ultimi 30 metri che garantiva con continuità il. E che ora si dovrà cercare di rimpiazzare.C’è chi parla di mercato e chi punterebbe sul ricambio interno. La prima pista è chiaramente quella di. E qui si aprirebbero diverse strade: occhio al possibile ritorno di, attualmente in prestito al Parma. Da monitorare con attenzione anche il profilo di Marco, cresciuto nelle giovanili del Cagliari e ora assoluto protagonista in B con il Lecce. Ma sul taccuino degli uomini mercato rossoblù ci sono tre nomi in bella evidenza:, per i quali servirebbe però un importante investimento economico. Per il momento, dunque,dovrà studiare le possibili variazioni tattiche, non avendo a disposizione un vice Castro di ruolo vero e proprio. Per esempio si potrebbe arretrarenel ruolo di trequartista cona giocarsi una maglia al fianco di Pavoletti. Oppure insistere ancora contra le linee e riproporrenel ruolo di mezzala.