incappa in quella che è la seconda sconfitta in campionato di questo 2022. Al momento l’anno in corso ha visto capitolare i sardi solamente davanti alle squadre della capitale. Menomale allora che gli scontri con loro sono finiti. Nonostante ciòe, complici gli altri risultati, si trovano nel trenino della piena lotta per non retrocedere.Il match contro la Lazio non è stato certamente dei migliori, anzi, c’è da dire che per lunghi tratti il Cagliari non ha giocato ed è rimasto in balia degli ospiti. Il primo tempo, con un calcio di rigore contro e un centrocampo inesistente, ha segnato le sorti della partita. Rimontare un gol molte volte è possibile ma due è veramente difficile. Negli spogliatoi la squadra si è ricompattata eLa terza rete della Lazio però spezza definitivamente le gambe ai rossoblù.Tre reti subite.. La prima è un rigore causato da Altare, un tocco di mano (meglio di gomito) mentre il difensore portava il braccio dietro la schiena. Il secondo nasce da un tunnel subito da Marin nella trequarti avversaria, centrocampo bucato, liscio di Dalbert e via al contropiede laziale. Il terzo vede protagonista ancora Dalbert, che perde palla lasciando la strada libera a Felipe Anderson, che ubriaca i difensori rossoblù e batte Cragno.Una partita non giocata, con. Dopo due mesi giocati a pieno ritmo ci sta e diciamocelo, meglio che sia accaduto contro la Lazio che con una concorrente diretta per la salvezza. Ora l’importante è non gettarsi nello sconforto e continuare sulla strada percorsa in questo 2022., davanti in classifica di appena un punto.Servirà il Cagliari migliore, quello che gioca con la testa e soprattutto senza paura, perché se si scende con la consapevolezza dei propri mezzi tutto sarà più facile.perché anche contro i liguri il match si disputerà soprattutto in questo reparto.. Un pareggio è utile ma non in uno scontro diretto., servono i tre punti e il Cagliari, se gioca come negli ultimi due mesi, può arrivare a questo risultato senza troppi problemi.Occhio però alla squadra di Thiago Motta, giustiziere di alcune big e sempre scesa in campo a testa alta senza mai partire per sconfitti.