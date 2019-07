Nainggolan, Nandez, Rog. E poi Cigarini, Bradaric, Castro. E poi ancora Ionita, Oliva, Deiola e Faragò. E', o per meglio dire sarebbe, un centrocampo grandi firme per il Cagliari, anche se un po’ troppo sovraffollato. La notizia del possibile ritorno del “Ninja” in rossoblù ha scatenato tutti i tifosi, ansiosi di poter rivedere con la maglia del club sardo un giocatore che è rimasto nei cuori di tutti.



Ma il cuore spesso porta a sbagliare e se per Radja l’unica destinazione possibile è il Cagliari, con l’Inter ormai che l’ha messo alla porta, il presidente Tommaso Giulini deve fare i conti anche con la ragione. E la ragione dice che dieci centrocampisti sono veramente troppi. L’addio di Barella (e di Padoin), ha impoverito il reparto centrale, che subito è stato rimpolpato con l’arrivo di Nandez (quasi ufficiale) e Rog. L’eventuale arrivo di Nainggolan porterebbe inevitabilmente anche ad altre cessioni, alcune forse inaspettate; Bradaric, ad esempio, ha richieste dall’estero, e probabilmente sarebbe lui il primo sacrificato, mentre Oliva e Deiola potrebbero andare a giocare, avendo gli spazi in rossoblù completamente ostruiti. Detto che Faragò è reduce da un lungo infortunio ed è ancora in convalescenza, ecco che gli spazi comincerebbero ad assottigliarsi e si aprirebbe lo spiraglio giusto per l’arrivo del belga.



Un centrocampo di qualità, non c’è che dire. La mediana del Cagliari assumerebbe un aspetto da grande squadra perché formato da ottimi giocatori, giovani ed esperti, che hanno assaggiato e respirato il calcio ad alti livelli. E nell’anno del Centenario il Cagliari vorrebbe regalare ai tifosi una grande stagione.



Mister Maran, con l’eventuale arrivo di Nainggolan, avrebbe l’imbarazzo della scelta anche in caso di cambio modulo. Il 4-3-1-2 a Cagliari è un dogma che resiste fin dai tempi del primo Andrea Cossu, ma, ad esempio, la variante 4-3-2-1 ad albero di Natale, con Cigarini regista, Rog-Nandez mezz’ali e Castro-Nainggolan dietro Pavoletti, stuzzica non poco. Uno dei problemi del club sardo dello scorso anno è stato quello della prolificità in zona gol, reti che sono arrivate quasi esclusivamente solo da Pavoletti nel reparto avanzato. Ed ecco che il rinforzo in attacco potrebbe essere proprio l’attuale giocatore dell’Inter, che ha avanzato il suo raggio d’azione negli ultimi anni e che due stagioni fa, con la Roma, è stato capace di segnare ben 11 gol in campionato.



Forse è solo un sogno, forse è solo una suggestione, forse non tornerà, ma Nainggolan al Cagliari sarebbe certamente uno dei colpi più ad effetto di tutto il calciomercato estivo italiano. Il posto c’è, ora vediamo se il matrimonio bis s’ha da fare.