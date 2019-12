Non mollare mai. Quante volte questa frase è stata associata ad una squadra di calcio? Un pregio che non tutti hanno e che è anche difficile da ritrovare. Non si può certo dire che questo Cagliari non abbia questa dote. Il tredicesimo risultato utile consecutivo pareva ormai una chimera, dopo il primo tempo di Sassuolo, non tanto per il risultato (2-0 per i neroverdi), quanto per un atteggiamento in campo troppo molle da parte degli uomini di Maran.



E invece, nella ripresa, il Cagliari è tornato in campo con la mentalità giusta e, complice anche qualche riassestamento dato dal tecnico negli undici in campo, si è arrivati al pareggio. In pochi, però avrebbero scommesso che questa serie di risultati utili si sarebbe prolungata. In sintesi, un pregio, in una partita dai tanti difetti



E' da qualche partita che, infatti, da questi schermi, parliamo di situazioni da migliorare prima che possano diventare croniche; nove subiti nelle ultime quattro partite sono decisamente troppi per una squadra ambiziosa, e non basta averne segnati tredici nello stesso arco di gare. E' bastato per continuare a fare punti, quello sì, ma non basterà per sempre. Mister Maran, al termine della roboante vittoria contro la Fiorentina, dopo aver elogiato la squadra, aveva detto di essere irritato dai due gol subiti nell'ultima parte del match e che quello era un aspetto da migliorare. Ebbene, da quella partita la media dei gol presi è superiore a due. Non sempre, quindi, "non mollare mai" servirà per coprire queste lacune.



Peccati di gioventù di una squadra tutto sommato 'nuova', alle prese con un campionato 'nuovo', con ambizioni 'nuove' che deve al più presto evitare certi errori che possono pregiudicare quanto di buono visto fin qui.