La sensazione è che in casa Cagliari sia una settimana importante, o quantomeno un periodo decisivo per il proseguo della stagione rossoblù. Sabato alla Sardegna Arena arriva la Sampdoria, prima della sosta per le nazionali, l'ultima di questo travagliato 2020. Ecco perché, la settimana prossima sarà foriera dei primi bilanci di questo inizio stagione targato Di Francesco.La sconfitta di Bologna del weekend scorso brucia ancora tantissimo; il Cagliari, due volte in vantaggio e due volte rimontato e poi anche superato, ha perso una grande chance per accelerare il passo e accelerare anche quel percorso di crescita che inevitabilmente porta a delle cadute come quella del Dall'Ara. Al termine del match, l'allenatore Di Francesco si è fatto sentire in maniera decisa dai suoi ragazzi, anche nelle interviste post gara, invitando tutti ad una maggiore compattezza in fase difensiva, per evitare di subire così tanti gol come ne ha subito la squadra finora. Una vera e proprio strigliata che dovrà essere recepita subito dai suoi ragazzi, che tornano in campo appunto sabato contro la squadra di Ranieri, reduce da un buonissimo inizio di campionato.In casa di successo di Joao Pedro e compagni sarebbero 10 punti in 7 partite, praticamente la metà dei punti a disposizione, un bilancio tutto sommato positivo, visto l'inizio difficile e visto il famoso percorso di crescita che è solamente all'inizio. In caso contrario il Cagliari avrebbe un giudizio meno positivo, anche se non del tutto negativo, anche alla luce delle difficoltà che stanno riscontrando squadre come Torino, Udinese, Parma, Genoa e lo stesso Bologna. Sarà però importante, al di là del risultato, che poi è una conseguenza di tanti fattori, capire se sarà cambiato un certo tipo di atteggiamento, soprattutto, come detto, nella fase difensiva. 15 reti subite in 6 partite sono veramente troppo e rasentano quasi i tre gol a partita di media incassati, decisamente un trend da fermare.Tutto ciò, chiaramente, cercando di non smarrire quell'intesa in fase offensiva che si sta trovando sempre di più e che a Bologna ha visto Simeone e Joao Pedro andare in gol al termine di due azioni spettacolari. Contro la Sampdoria non sarà facile perchè si tratta di una squadra compatta, rognosa, ma anche con qualità, reduce dal pari nel derby e dal successo a Bergamo contro l'Atalanta. Una vittoria, per il Cagliari, da cercare con tutte le forze per chiudere al meglio la prima parte della stagione.