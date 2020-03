E' inutile fare il riassunto delle puntate precedenti perchè ormai si è veramente detto di tutto su questo periodo incredibile che ognuno di noi sta vivendo; la vita si è fermata e così anche il calcio, come ben sappiamo. E' notizia di ieri il tanto auspicato taglio dello stipendio dei calciatori (e dell'allenatore) della Juventus, un risparmio che al club bianconero consentirà di mettere da parte circa 90 milioni di euro. Non sappiamo se adesso, a cascata, anche le altre squadre si allineeranno a quel che ha deciso la squadra che comanda la classifica di Serie A, ma certamente qualcosa andrà fatto.Il Cagliari, che in questo periodo non ha lesinato iniziative benefiche in favore di ospedali e strutture sanitarie, studia il da farsi e intanto riflette su quel che potrà accadere. La discussione è sempre la solita: Coronavirus permettendo, si riuscirà a concludere questa stagione o ormai si dovrà pensare direttamente alla prossima? Dovendo a tutti i costi chiudere questa è chiaro che anche la prossima verrà in qualche modo influenzata, poiché i tempi si sposteranno di qualche mese, calciomercato compreso.I tifosi rossoblù aspettano ancora di vedere esordire in panchina il nuovo allenatore Walter Zenga, presentato lo scorso 4 marzo e ancora in attesa di debuttare. Il tecnico milanese, in queste settimane, si è detto voglioso e ansioso di cominciare questa sua nuova avventura, provando a risollevare un ambiente depresso dopo gli ultimi due mesi disastrosi. Zenga, col suo entusiasmo, vorrebbe provare a riportare il Cagliari in zona Europa, dove gravitava fino a qualche settimana fa, guardando quindi più in alto che in basso. Chissà se i suoi desideri verranno esauditi, ci sarebbe ancora tanto da giocare.Se così non fosse, società, allenatore, dirigenti e giocatori dovranno rassegnarsi e pensare alla prossima stagione, che potrebbe portare numerosi cambiamenti in seno alla rosa rossoblù. Il Cagliari ripartirebbe per una nuova stagione con un nuovo allenatore e, presumibilmente, numerosi cambi in squadra; c'è da capire chi rimarrà dei giocatori in scadenza di contratto o quelli in prestito (Nainggolan su tutti), o ancora quelli che hanno richieste (Nandez). L'anno del Centenario, di certo, nessuno l'avrebbe immaginato così.