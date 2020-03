Non è facile parlare di calcio giocato, di allenamenti, di ripresa dell'attività in questo momento, ora che siamo nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Ma tant'è. La parte sportiva, in qualche modo, va avanti, rallentata, un po' come tutto il nostro Paese., così come praticamente tutte le società italiane professionistiche,che sono, ovviamente, ognuno nelle proprie abitazioni. Da lì, provano a tenersi in forma in vista di una ripresa del campionato che è tutt'altro che certa. Anche ci fosse una sola possibilità di ripresa, però, è giusto che i giocatori si facciano trovare pronti. Qualche giorno fa il club rossoblù aveva annunciato la ripresa degli allenamenti ad Asseminello per domani, lunedì 23 marzo, seppur a piccoli gruppi e a debita distanza, come da decreto governativo. Nella giornata di ieri, però, è arrivata la comunicazione che tale ripresa è da considerarsi congelata e si proseguirà con le sedute personalizzate a casa., visto che da domani non saranno più soli nelle proprie sedute di allenamento ma verranno seguiti, per quanto possibile, dal tecnico Walter Zenga e dal suo staff. Come? Col tele-allenamento. La rosa, infatti, verrà divisa in gruppi di quattro che verranno seguiti a turno e in differenti orari da Zenga e da alcuni membri della sua squadra di lavoro, tra cui il preparatore Tonelli. Ed è così che il Cagliari prova a ripartire, in attesa che il coronavirus passi e che tutto ripresa.Oltre al lavoro fisico, i giocatori, stimolati dall'ottimo gruppo comunicazione del club, provano a sensibilizzare la gente a rimanere nelle proprie case, mandando dei messaggi tramite le varie piattaforme social e televisive; non solo, perché ormai è diventato quotidiano l'appuntamento con uno dei protagonisti rossoblù, che poco prima di cena, chiacchierano attraverso Instagram con le persone a casa, un modo come un altro per rimanere ancora tutti uniti nelle difficoltà di questo periodo.