. Calcisticamente uno degli anni peggiori per quanto riguarda il Cagliari. I rossoblù sono infatti la squadra che in Serie A ha fattMa per fortuna l'anno sta terminando e con esso arriverà il mercato invernale., che già si sta allenando con i nuovi compagni. L'Atalanta però ha mandato il calciatore in Sardegna con la formula delLa stessa formula che potrebbe portare nell'isola anche. Il terzino sinistro è in uscita dalla Roma ma anche lui solo per un prestito secco di 6 mesi.Due giovani di buone prospettive ma che daranno il loro contributo alla causa solamente per sei mesi.Ma sinceramente. Conviene ogni volta salvarsi così mettendo le pezze provvisoriamente per poi provare a rifondare il tutto ? Sono anni che ormai si va avanti così. Sarebbe più opportuno prendere dei giovani di proprietà ed in caso creare un bel tesoretto. La salvezza non è certa e potrebbe non esserlo nemmeno con loro, però qui di certo si ha cheNel frattempo si spera di riuscire a sistemare tutte le questioni in sospeso.(Godin e Caceres), monetizzare da Nandez e mettere le pezze dove necessario prendendo gli uomini richiesti da Walter Mazzarri.Per la difesa Goldaniga dovrebbe essere il nuovo rinforzo.mentre in attacco ancora regna sovrano il silenzio. Il mercato intanto sta per aprire, Capozucca si muove dietro le quinte ma vi prego, prendiamo giocatori di proprietà o con almeno il diritto di riscatto, perché è bello salvarsi e tenere la serie ma anche valorizzare giocatori di propria proprietà.E con la speranza che il 2022 sia un annata a tinte rossoblù