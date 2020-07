Nella conferenza stampa pre Lecce il tecnico del Cagliari Walter Zenga non aveva voluto sentire la parola resa o la parola rassegnazione. “Il Cagliari non ha bisogno di essere motivato perché le motivazioni ce le danno l’indossare questa maglia e provare a fare di tutto per la società e per i nostri tifosi”. Parole che sono rimaste però nel vuoto, e non solo perché il Cagliari non ha vinto. Ci sono anche gli avversari in campo e non sempre puoi tradurre sul campo ciò che dici a parole.E’ stato però un Cagliari poco lucido, se vogliamo quasi più sulle gambe rispetto a quello visto a Firenze;, che ha avuto più occasioni dei rossoblù, quantomeno occasioni vere, nitide e non i famosi “19 tiri in porta” di cui ha parlato Zenga nel post partita., anche se, e qui diamo ragione all’allenatore milanese, non è detto che se il migliore in campo è il portiere poi per forza debba meritare di vincere l’altra squadra. Il portiere è in porta per parare e più è bravo più si hanno possibilità di vincere. Ecco, non è solamente il fatto che l’estremo difensore ex Brescia si sia distinto con delle ottime parate a far dire che se una squadra doveva vincere quella era il Lecce, ma è stato l’atteggiamento che avevano i giallorossi nei confronti della vittoria: c’è stata più cattiveria, più voglia di andarsela a prendere rispetto al Cagliari.. Ogni anno questo è un discorso che viene tirato fuori più o meno in questo periodo (non a luglio ma ad aprile, che è il mese in cui saremmo se tutto non si fosse fermato), e pare che nemmeno Zenga, che si sta comunque giocando la riconferma sulla panchina rossoblù, lo possa interrompere. Mancano 6 partite da qui alla fine e il Cagliari avrebbe ancora dei mini obiettivi: i 47 punti di Rastelli, miglior performance in A dell’era Giulini, i famosi 53 punti del Cagliari Allegri, l’ottavo posto ora occupato dal Sassuolo o al massimo il decimo gradino della classifica che permette di rimanere nell’ormai famosa parte sinistra della graduatoria. Troppo poco? Forse, però in qualche modo bisognerà portare a casa le prossime partite a cominciare dalla trasferta di Genova di mercoledì, contro una Sampdoria che con la vittoria di ieri a Udine sembra ora navigare in zone più tranquille.