Undici punti in sei gare per un 2022 che, per ora,. Nonostante questo i rossoblù escono dal match contro l’Empoli con l’amaro in bocca. Un pareggio ottenuto a sei minuti dalla fine grazie ad una rete di Leonardo Pavoletti, entrato in campo da pochi minuti insieme al rientrante Keita Balde.Il Cagliari passa in svantaggio nella prima frazione di gioco per via di alcuni errori individuali. Marin perde la solita palla velenosa (troppi gli errori in questa stagione) nella trequarti ospite e da lì si innesca il contropiede avversario. Bajrami recupera palla e percorre tutto il campo senza essere contrastato, per poi servire un pallone vincente con un bel filtrante diagonale a Pinamonti. Siamo al minuto numero 38.(senza contare l’intervallo) prima che Walter Mazzarri si decida a cambiare faccia all’attacco.Anzi, diciamo che se in precedenza non ha voluto rischiare nonostante lo svantaggio, poi. Qui la svolta della partita, perché dopo 5 minuti Pavoletti pareggia su assist di Pereiro e poco dopo rischia addirittura la doppietta personale. Chissà, magari con i cambi anticipati (almeno una delle due punte) forse i punti sarebbero stati tre, oppure no.Cambi tardivi o meno. Tutti seguono le sue indicazioni e nessuno molla di un centimetro finché la partita non finisce. La partita contro l’Empoli è stata. Dopo essere passati in svantaggio, un po’ anche immeritatamente, la squadra ha reagito con carattere, senza darsi mai per vinta, cosa che, nel 2021, sarebbe accaduto.Ora l’unica cosa da fare è quella diUn chiaro esempio è la palla persa dain occasione del gol ospite. Troppi gli errori commessi dal centrocampista nelle ultime uscite (ma anche tante cose buone come il lancio per Bellanova contro l’Atalanta) che se eliminati permetteranno al Cagliari di respirare aria pura il prima possibile., come diciamo da tempo (e come dichiarato da Pavoletti),e siamo certi che ora, con un po’ più di tranquillità (e la nascita del figlio) ci regalerà le giuste gioie nel breve periodo, e perché no, anche un bel gol da dedicare al nuovo arrivato.PS: Inoltre si spera che il giudice sportivo decida di squalificare Patrick Cutrone per le parole rivolte dalla panchina ad Alessio Cragno. Si apprezza il fatto che a fine gara si sia scusato ma una squalifica aiuterebbe a prevenire certi episodi anche in futuro.