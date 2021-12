Il Corriere Fiorentino propone un'intervista all'ex allenatore, un importante passato nell'Empoli, che ha fatto esordire Vincenzo Italiano in Serie A da calciatore nel 1997: Cagni parla delle tre realtà toscane, Fiorentina, Empoli e Pisa.​"Italiano?. Quest’estate sono venuto al Franchi per commentare l’amichevole contro l’Espanyol: già lì si intuiva che era riuscito a dare un’impronta alla squadra, nonostante la allenasse da pochissimo. L’ho sempre seguito come d’abitudine coi miei ex giocatori. Già da quando guidava il Trapani si capiva che avrebbe fatto bene. E lo ha confermato allo Spezia"."A Napoli? Mi ha stupito il risultato, non come la squadra gioca. Ma per il club, al di là della classifica, è la normalità: il presidente Corsi ha impostato una precisa metodologia di lavoro 15-20 anni fa, adatta al suo contesto. La società era già moderna allora: passi mai più lunghi delle gambe, settore giovanile curato bene, attività di scouting condotta con organizzazione e intelligenza da professionisti di primissimo livello., a prescindere che siano giovani o più esperti. Prima di sceglierli, li segue per tempo., questa è una grande fortuna. Io stesso lo posso riconoscere per esperienza diretta. Se la squadra retrocede, si pensa subito a come ricostruirla con un organico di qualità. È possibile che sopraggiunga nel corso del campionato un momento meno felice, ma all’Empoli ci sono abituati, di certo non caricherebbero di pressioni l’allenatore per questo"."Quella sì che è una sorpresa per me. Lo conosco meno rispetto a Fiorentina e Empoli, ma l’ho visto di recente nella gara contro il Brescia, la squadra della mia città: ha giocato meglio e ha meritato di vincere. D’Angelo è riuscito a dargli compattezza e soprattutto un’identità. La B comunque è un campionato logorante e molto particolare, che abitualmente si decide nelle ultime 7-8 giornate. D'Angelo longevo in panchina?È la conseguenza di una mentalità sbagliata di chi è a capo delle società. I presidenti spesso vogliono mettere bocca su tutto. E poi occorre sottolineare il".