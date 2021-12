Alessandro Livieri, portiere del Pisa, scuola Milan, ha debuttato coi toscani ieri, nella vittoria contro il Lecce: “Oggi è stato il mio esordio in nerazzurro e sono molto contento. Ero molto tranquillo nonostante l’importanza della gara. Abbiamo giocato contro una squadra importante, dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una gara strepitosa e va bene così. Aspettavo da un po’ questa occasione, non avevo particolari ansie e timori, mi sono detto di star calmo e di far quello che sapevo fare ed è andata bene. La parata più difficile è stata quella del primo tempo dopo pochi minuti, è stata anche d’aiuto perché ha rotto il ghiaccio. Abbiamo tutti un bel rapporto, prima di scendere in campo mi ha aiutato Nicolas".