"Sto bene, c'è tanta voglia: noi come calciatori vorremmo riprendere". Parola dell'attaccante, che in una lunga intervista concessa a Lazio Style Radio parla della possibile ripresa: "E' importante che il Governo ci dia una mano, noi siamo anche uno svago per la gente".- "Mi sto allenando bene, c'è un piccolo parco qui vicino casa mia e ora potrò esercitarmi lì. Ma non è la stessa cosa di quando ti alleni in campo al centro sportivo. E' difficile capire perché non possiamo allenarci a Formello: ti lasciano allenare al parco e non al centro sportivo dove tutto è più sicuro? Ora dobbiamo rispettare le decisioni del Governo, ci faremo trovare pronti per quando si tornerà a giocare".- "Parliamo tanto, stavamo facendo un grande percorso e abbiamo fame di ricominciare a vincere partite. Sappiamo che quello che sta succedendo è grave, noi come gruppo siamo pronti per ripartire".- "Penso di essere un uomo gruppo, umile, per questo compagni e tifosi mi vogliono bene. Li ringrazio, perché tutti hanno sempre mostrato amore, ogni giorno mi mandano messaggi sul profilo Instagram di mia moglie e sul io Twitter e questo mi dà fiducia, forza e voglia ancora maggiore".- "Stavamo andando alla grande, anche a livello personale. Questa stagione mi sto trovando benissimo giocando dall'inizio o subentrando: devo continuare così, allenandomi al meglio, sfruttando ogni minuto che il mister mi concede in campo per aiutare il gruppo. Io giocatore più incisivo? Mi alleno per questo, è importante farsi trovare sempre pronti. E' un lavoro di gruppo, ognuno che gioca e sta in campo fa bene. Io, correa e Immobile stiamo facendo molto bene e ci auguriamo di andare avanti così".- "Tutto lo staff ha sempre mostrato grande fiducia in me, anche il mister. Con lui ho un rapporto bellissimo, è stato il primo a darmi fiducia e per questo lo devo ringraziare. E' l'allenatore migliore in Italia in questo momento, spero lo possa essere per molti anni".- "Abbiamo una squadra che ha tanta qualità. Milinkovic, Correa e Luis Alberto ne hanno più di tutti, ma anche tutti gli altri sono forti in questo senso. Pure Immobile ha grandi qualità. Questo fa la differenza, adesso vogliamo vincere qualcosa di importante, abbiamo capito che aldilà della qualità, se lavoriamo tutti insieme, possiamo vincere molto".- "Non sapete quanto godo a giocare con questa squadra: giochiamo quasi a memoria, ci conosciamo bene e abbiamo tante varianti. Merito del mister e dello staff che lavorano ogni giorno per sfruttare le nostre qualità, noi da professionisti dobbiamo seguire quello che ci dicono loro e i risultati si vedono. Immobile è uno specialista ad andare nello spazio, io ad andare incontro e Correa nell'uno contro uno. Milinkovic e Luis sono i più creativi, in difesa siamo forti, subiamo meno gol dello scorso anno, Strakosha sta facendo benissimo. In generale tutta la squadra sta facendo un'annata impressionante".- "Sono d'accordo con Acerbi, ci sono dei dati che parlano. Di tutti gli attaccanti della Serie A, siamo quelli che aiutano maggiormente in fase difensiva. Aiutiamo molto la squadra e come attaccanti siamo i primi difensori. Questo è stato il salto di qualità rispetto allo scorso anno. Andiamo tutti nella stessa direzione".