Nuovo torneo patrocinato dalla Lega Serie A. In attesa della eSerie A, primo campionato eSports ufficiale rimandato per l'emergenza coronavirus, anche oggi una nuova tappa di 'Waiting for eSerie A - Everybody Plays Home' su Fifa 20:



- Cagliari Calcio Esports: Cristiano "Uprising_cris" Rivolta

- S.S. Lazio Esports: Fabio Massimo “fabio_ulous” Marino

- U.S. Lecce Esports: Daniele "Milanoindomabili" Gallina

- Udinese Esports: Filippo "Cruyff14ita" Armellini



Il formato del torneo prevede un girone eliminatorio che stabilirà gli incroci per le semifinali, disputate su partita singola, garantendo l’accesso alla Finale, prevista con gare di andata e ritorno. Calcio d'inizio alle ore 19:00.