Intervistato da Tuttosport, l'agente di Moises Caicedo, Ali Barat, ha parlato del suo assistito: "Reputo che il Chelsea abbia fatto un grande investimento. In tutti i sensi. Moises ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028 ed è passato da un salario di 60.000 sterline a settimana a quello attuale di 150.000 “pounds”. Non ha ancora compiuto 22 anni e ha già collezionato 34 presenze nella Nazionale dell’Ecuador. Dopo il rientro a Brighton nel gennaio 2022 successivo al prestito al Beerschot, è cresciuto sotto la guida di Potter e poi definitivamente esploso agli ordini di De Zerbi. È un talento purissimo sbocciato nell’Independiente del Valle, mezz’ora da Quito. Un misto fra Kanté e Bellingham: la corsa del francese e la tecnica dell’inglese, un “cocktail” esplosivo. E pensare che gli inizi in Gran Bretagna e Belgio erano stati molto duri per lui, causa problemi di ambientamento, di idioma, di adattamento".