Ci scherza su Urbano Cairo, presidente del Torino, in occasione del Festival dello Sport di Trento. Il numero uno granata torna sulla trattativa che ha portato Simone Verdi a vestire la maglia del Torino: "Chiesi informazioni al Napoli chiamando direttamente De Laurentiis: mossa sbagliata, soprattutto con uno come lui. Mi rispose che non l'avrebbe venduto prima di trovare un sostituto - le parole di Cairo riportate da Tuttosport. Cercammo delle alternative all'estero ma sapevamo che l'obiettivo era Verdi. Arrivò gli ultimi 5 minuti dell'ultimo giorno di mercato. E' un regalo per l'Europa che mi è costato 22 milioni: nemmeno a mia moglie ho fatto un regalo così!".