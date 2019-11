Il Torino torna da Brescia con un successo largo e importante, il presidente granata Urbano Cairo ha applaudito la squadra e non ha risparmiato anche complimenti per il tecnico Walter Mazzarri: "Buona partita dove si è fatto un primo tempo eccellente e poi la si è chiusa bene con i due gol di Berenguer - riporta Tuttosport - La squadra ha dimostrato compattezza, forza, voglia di vincere. Direi bene, tutto molto positivo. Mazzarri? Azzecca sempre le sostituzioni. Tendenzialmente al 90%. Berenguer? Stavolta molto bene. Ha qualità e velocità e di gol ne avrebbe fatto un altro se Tonali non lo avesse buttato giù. Toro più forte? Adesso ogni partita bisogna giocarla con il tipo di concentrazione avuta con la Juve, quando non è arrivato il risultato. Qui invece è andata in maniera diversa e le prossime sfide le vogliamo così. Bisogna partire da lì. Il Toro attuale è una squadra con delle aggiunte rispetto allo scorso anno, quando raggiunse il quarto posto nel girone di ritorno. Questa è la realtà. Qualcuno non la vuole vedere, ma è la verità. Poi ovviamente bisogna fare i punti. Non basta aggrapparsi a quel quarto posto, quello che conta sono i punti che si fanno".