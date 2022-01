Nel corso dell'intervista concessa a Radio Anch'Io Lo Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Andrea Belotti confermando, di fatto, che non sarà ceduto a gennaio e andrà via a parametro zero.



"Belotti sul mercato? Se il giocatore ha altre idee noi non possiamo fare più di quello che abbiamo fatto, ora deve pensare a giocare senza dedicare altro tempo a questo