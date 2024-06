Getty Images

Cairo: "Conte vuole Buongiorno? Sarebbe il capitano perfetto per il Torino. Su Vanoli..."

Gabriele Stragapede, inviato

36 minuti fa



Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto alla presentazione del libro "C'è solo un presidente", scritto dai giornalisti Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, su Silvio Berlusconi, storico numero uno del Milan. Queste le sue frasi salienti rilasciate ai media accorsi, tra cui Calciomercato.com:



"Quando l'anno scorso è mancato il Presidente ho dato un ricordo di quello che per me era stato, gli anni da assistente e poi il buon rapporto mantenuto quando mi sono messo in proprio. Ai tempi mi chiamò per Ogbonna, poi lo vendemmo altrove…"



SAREBBE STATO D'ACCORDO SU VANOLI - "Non so, non avendola ancora fatta… Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro".



CONTE - "L'ultima volta l'ho visto al Festival dello Sport l'anno scorso, non so se gli piaccia tanto Buongiorno. Per noi sarebbe il capitano ideale, sarei contento se rimanesse con noi".



EUROPEI - "Mi spiace per Ricci, ma decide Spalletti che è il Dominus. Sono contento per Buongiorno e Bellanova che ci rappresenteranno".