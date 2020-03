Intercettato dall'Ansa il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato dell'attuale situazione Coronavirus in Italia suggerendo di adottare miusre "cinesi" per contenere il diffondersi del virus.



MISURE CINESI - "Della situazione del calcio non parlo, è importante per me ma lo è molto di più l'Italia: e mi preme dire che l'emergenza per il coronavirus mi ha convinto che qui ci vogliono misure 'cinesi', molto più dure di quelle prese fino a oggi".



BARRICATI IN CASA - "Ho sentito la conferenza di Brusaferro che onestamente dice di non sapere quando arriverà il picco. Così, se ci si limita a fare una proiezione del raddoppio ogni 4 giorni, in due settimane i malati saranno 50 mila, e 400 mila a fine mese: e allora per evitarlo dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane".