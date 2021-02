Al termine dell'assemblea di Lega, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato: "E' andata bene, c'è stata la presentazione delle offerte e adesso dobbiamo ragionarci. Non si è votato, dobbiamo ancora ragionare sul tema dei fondi. Sono temi aperti, non collegati, ma che vanno affrontati".



SUI FONDI - "Con le buste, c'è stato un focus maggiore sulle offerte di Sky e Dazn. Ora bisogna riprendere quest'argomento, a meno che non ci sia più la convinzione di un numero di società maggioritario. Ci sono molte società interessate a procedere con i fondi, bisogna capire se il numero sia sufficiente. Scetticismo? Io sono favorevole ai fondi, ci sono probabilmente situazioni differenti, magari qualcuno sta cambiando idea".



SUI DIRITTI TV - "C'è stata la presentazione di entrambe le offerte, con valori differenti. In una fase come questa, le differenze possono pesare molto. Ci rivediamo giovedì prossimo".



SULL'IMMAGINE DEL CALCIO ITALIANO - "Ibra-Lukaku e Conte-Agnelli? Sono situazioni legate all'adrenalina. Agnelli e Marotta? Non ho visto nessuna tensione, sono cose che accadono in partita".