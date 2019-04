La decisione della Lega serie A di anticipare il derby Juventus-Torino a sabato 4 maggio (il giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga) ha fatto infuriare non poco i tifosi granata. D'altronde la commemorazione del Grande Torino è un appuntamento sacro per il popolo granata, più importante di una partita di calcio, anche se molto sentita come lo è la stracittadina con la formazione bianconera. Non stupisce quindi che anche il presidente Urbano Cairo sia intervenuto sulla vicenda, chiedendo di spostare la data della sfida all'Allianz Stadium.



“Troviamo un’alternativa, non si può giocare il 4 maggio, quando ricorrerà il 70° anniversario della tragedia di Superga. Opportuno un incontro con Lega e Juve per una soluzione" ha tuonato il patron granata al Corriere della Sera. Ora si attende di sapere se la Lega accoglierà la richiesta del Torino di spostare la partita in un'altra data.