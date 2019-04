Dopo essere stato costretto a saltare per squalifica la partita contro la Fiorentina, mercoledì sera contro la Sampdoria Nicolas Nkoulou tornerà al centro della difesa del Torino. Il centrale camerunese è uno dei giocatori che sta avendo il rendimento migliore in questa stagione tra i giocatori a disposizione di Walter Mazzarri: per la squadra granata si tratta dunque di un recupero importante.



La difesa a tre del Torino sarà poi completata da Armando Izzo e da uno tra Koffi Djidji ed Emiliano Moretti: l'ivoriano sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con l'italiano.