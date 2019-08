Urbano Cairo si gode il suo Torino in Europa. Il presidente granata ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il Wolverhampton è arrivato settimo in campionato come noi, pescando il PSV saremmo stati allo stesso livello di difficoltà. Sarà una bella sfida, penseremo ad affrontarla con la giusta concentrazione dopo aver vinto il ritorno a Minsk".



"Non è facile rinforzare la nostra squadra sul mercato, anzi è proprio difficile. Metti per ipotesi che si vada a prendere un giocatore importante, anche patrimonialmente: a chi toglierebbe il posto? Siccome non credo che prenderemo Messi, pensate che Mazzarri lo metterebbe subito in campo? In avanti abbiamo Belotti, Zaza, Iago, Berenguer, i giovani Millico e Rauti che piacciono al mister e il convalescente Edera. Chi togli? Io sono qui pronto a cogliere l’eventuale occasione, ben lieto di fare operazioni che siano anche utili alla società. Ma bisogna mettere sulla nostra torta una vera ciliegina: dev’essere un colpo che piaccia al mister, che sia compatibile con il gruppo e altri fattori. A me le ciliegie piacciono, ma ultimamente non ne ho trovate di buone... Adesso forse è più il tempo delle pesche... Credetemi, è proprio difficile".



"Verdi è il preferito? A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi dite Verdi e io rispondo in generale: guardate che a volte un giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gli acquisti che doveva fare e dunque non lo libera. Lozano dal PSV al Napoli? Non sto parlando di Verdi, ma in generale".



"In difesa ci sono due giocatori come Izzo e Nkoulou più Bremer, Djidji, Lyanco, Bonifazi... Ditemi voi chi in Serie A ha sei difensori di questo livello. Non li ha nessuno, nemmeno la Juventus. Più il portiere della Nazionale, Sirigu. De Vrij, Skriniar e Godin sono molto forti, ma poi chi è il quarto dell'Inter?".