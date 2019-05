Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto alla Gazzetta: "Nuova ripartizione delle risorse, crescita dei ricavi, investimento sui vivai, lotta alla pirateria", questa la missione. Poi aggiunge: "Nella Premier la squadra che incassa meno dai diritti tv riceve circa 120 milioni di euro, la prima, il Manchester City, arriva a 190. Siamo a 1 rispetto a 1,6. In Italia siamo a 100 milioni per la prima e 30 per chi prende meno risorse: circa 1 a 3. Ma se c’è una serie tv di 12 puntate e all’ottava scopri chi è l’assassino, chi guarda le ultime quattro?", dice alludendo alla Juve.