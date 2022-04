C’è uno strano stato d’animo in casadi trepidazione e attesa, lo stesso che si prova dopo aver visto la penultima puntata della propria serie TV preferita e si deve attendere una settimana per vedere il gran finale. D’altronde quello riguardante il rinnovo del contratto diè diventato un vero e proprio telefilm: l’ultimo episodio arriverà a breve e sarà quello in cui. Non sono solo i tifosi del Torino ad andare con ansia la decisione del centravanti, ma anche il dtperchéSe il Gallo dovesse andare via bisognerà acquistare il suo sostituto, con(per cui si sta lavorando per ottenere uno sconto dalriguardo alla cifra pattuita per il riscatto, 6 milioni) che gli contenderebbero il posto da titolare. Nel caso in cui Belotti prolungasse il contratto e restasse alla corte di Ivan Juric, a lasciare il Piemonte sarà con ogni probabilità, e si punterebbe su un altro acquisto alla Pellegri, ovvero un attaccante giovane da far crescere. Il futuro di, invece, non dipenderà dalla decisione del Gallo: l’ex giocatore di Sassuolo, Juventus e Valencia ha ancora un anno di contratto mata, come dimostrano anche le tante esclusioni dalla lista dei convocati.che, dopo le deludenti stagioni sotto la Mole, difficilmente qualche altra società potrà garantirgli.Per un Belotti in bilico c’è invece undeciso a restare alla guida del Torino.o alla presentazione della partnership tra il Giro d’Italia e Enit. Non vende e non apre neppure all’ingresso di nuovi soci, come avvenuto, per esempio, all’Atalanta: “Sto bene così, sono 17 anni che ho il Torino e non ci ho mai pensato.”. Ora aspetta una risposta altrettanto decisa, in un senso o nell’altro, anche dal Gallo. Nell’attesa, insieme a Vagnati sta cercando di risolvere anche le altre questioni riguardanti il reparto offensivo: bisogna infatti decidere se tenere o meno i vari trequartisti arrivati tutti con la formula del prestito con diritto di riscatto.ha convinto tutti e verrà certamente riscattato (il Torino dovrà versare 11 milioni alma anche in questo caso si sta cercando uno sconto), peril dt granata vorrebbe trovare un accordo per il rinnovo del prestito con ilmentre per quanto riguardorestano i dubbi: per acquistarlo a titolo definitivo dallabastano 5 milioni di euro ma il calo di rendimento avuto dopo Natale preoccupa. Chi certamente andrà via, ma in prestito per fare esperienza, è invecementresembra aver convinto Juric.