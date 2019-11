Contestazione a Torino contro il presidente della società granata Urbano. Nella notte, su diversi cavalcavia del capoluogo piemontese, sono stati appesi alcuni striscioni con scritto:. Un inequivocabile invito all’editore a vendere la società. Gli striscioni fanno seguito a una singolare protesta messa in atto da una parte di tifosi su Facebook, che negli ultimi giorni hanno sostituito la propria immagine del profilo con una recante sempre la scritta “Cairo vattene”.Anche allo stadio, durante Torino-Cagliari (l’ultima partita casalinga prima del derby contro la Juventus), dalla Curva Primavera si erano levati cori di contestazione contro il presidente granata, oltre che contro il tecnico Walter. D’altronde non è una novità che Cairo sia inviso a una parte della tifoseria del Toro e il deludente avvio di stagione della squadra, che è stata eliminata nei preliminari di Europa League dal Wolverhampton e si trova al quattordicesimo posto in classifica (con sei sconfitte nelle prime undici partite, tra cui quella nella stracittadina) ha nuovamente fatto esplodere la rabbia dei sostenitori granata.