Da diversi mesi ormai la Figc ha istituito una commissione d'inchiesta che indaghi sui fatti del 1927 che hanno portato alla revoca dello scudetto vinto dal Torino per il presunto caso di corruzione del terzino della Juventus Allemandi in occasione di un derby. Il titolo di campione d'Italia non fu assegnato a nessuna squadra.



Torino e Bologna (squadra che arrivò seconda in quel campionato) lo hanno ora ufficialmente richiesto e sulla vicenda è intervenuto il presidente federale Gabriele Gravina che, come riporta Tuttosport, ha annunciato che: "​Credo che per i primi dieci giorni di dicembre avremo qualche piccola avvisaglia di riscontro su questa attività. Poi cominceremo a discutere sulla fattibilità dell’assegnazione".