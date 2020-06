Un incontro per programmare il futuro. A casa Milan sono arrivati Davide Calabria e il suo agente Alessandro Lucci per un confronto con la dirigenza. Nelle ultime settimane sono arrivate diverse manifestazioni d'interesse per il terzino destro rossonero. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane.



CESSIONE IN VISTA- Con l'arrivo (certo) di Pierre Kalulu e quello (possibile) di Denzel Dumfries, gli spazi per Calabria si ridurrebbero al lumicino. Ecco perché Lucci vuole capire quelle che sono le intenzioni del club rossonero. L'ipotesi più probabile porta alla cessione del prodotto del settore giovanile: la valutazione si aggira sui 10 milioni che andrebbero registrate totalmente alla voce plusvalenza. Sinisa Mihajlovic lo vorrebbe al Bologna, ci sono stati dei sondaggi anche da parte di Fiorentina e Siviglia. Un futuro tutto da scrivere per Calabria, l'addio al Milan è sempre più vicino.