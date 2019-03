Il difensore del Milan Davide Calabria ha concesso un'intervista a Sportmediaset a due giorni dal derby contro l'Inter: "Siamo in un momento positivo, arriviamo carichi e siamo fiduciosi. Ora abbiamo la possibilità di dare un segnale importante. È tanto che non diamo un segnale di svolta, il derby può essere un grande passo in avanti per noi. Colpo di grazia all'Inter? Loro dal punto di vista della struttura di squadra sono avanti a noi, perché hanno giocato in Champions. Per noi è importante arrivarci quest’anno. Non molleremo fino alla fine. Questa partita è il punto di partenza. Andare a più quattro su di loro sarebbe fondamentale, darebbe energia a noi e il colpo di grazia a loro".



Sul suo momento personale: Possiamo dire che sia l'anno della consacrazione, è il periodo migliore da quando sono al Milan sia per me che per la squadra".