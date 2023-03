Domani, alle ore 12, il, al pari di Inter e Napoli, conoscerà l'avversario dei quarti di finale di Champions League. La volontà in casa rossonera è quella di evitare un derby tutto italiano: lo aveva detto Paolo Maldini, lo ha confermato. Ospite della trasmissione Stasera c'è Cattelan su Rai2, il capitano dei Campioni d'Italia ha detto la sua in vista del sorteggio: "Il derby è il derby,Poi il terzino, 26 anni, ha dato una indicazione chiara riguardo al suo futuro al termine della carriera da calciatore:ed ho una passione per il vino".