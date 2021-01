"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Le locandine dei film portano sempre con sé frasi ad effetto, che poi ritrovi, ovviamente, nei dialoghi tra i protragonisti della pellicola.giusto per fare un esempio. Oppure: "Il generale che diventò uno schiavo. Lo schiavo che diventò un gladiatore. Il gladiatore che sfidò un imperatore". Do you rember? Ecco, per The Revenant, il film con cui Leonardo Di Caprio riuscì a vincere il tanto desiderato Oscar, la frase di accompagnamento era. E sì, è andata così, con le dovute proporzioni, per DavideIl terzino del, spesso e volentieri nel mirino delle critiche dei tifosi, tra i più fischiati nei momenti bui dei rossoneri,, paradosso dei vincenti: era sul mercato, con le due di Siviglia alle porte, agnello sacrificale per segnare un + sul bilancio, ora è fondamentale per la squadra di Pioli. Da terzino destro si è candidato con forza per una maglia azzurra all'Europeo, da centrocampista (viste le assenze di Krunic, Tonali e Bennacer), ha segnato contro la Juventus.Uno dei migliori terzini del campionato, il 2 rossonero. Che tratta il rinnovo (ingaggio più alto rispetto all'attuale da un milione di euro e contratto sino al 2024) e sogna da bandiera: "​ Vorrei diventare una bandiera del Milan e anche un giocatore importante per la Nazionale. Penso di avere le giuste caratteristiche per raggiungere questi obbiettivi" raccontava a metà dicembre. Mentre dopo la Juve, come fa un uomo rinato dalle proprie ceneri, torna sul passato, ben impresso nella mente: "Ah,: "M​i dicono che non posso parlare".@AngeTaglieri88