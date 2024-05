Bologna, ultimo tentativo per tenere Thiago Motta: oggi l'incontro, 100 milioni e... Calafiori

Una notte di festa per, che neanche il rocambolesco pareggio dellae la pioggia hanno potuto rovinare. Al Dall'Ara si è celebrato uno storico traguardo, la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, ma è stata una notte anche di saluti: quelli perIl pubblico ha ringraziato il tecnico dell'impresa, un tributo che ha avuto quasi il sapore di un saluto. Così come l'intervento dinel pieno della festa: "".- La sensazione dell'ambiente rossoblù è che il percorso si sia concluso nel migliore dei modi e che per l'ex centrocampista si aprano le porte di una nuova avventura. Proprio la Juventus d'altronde, lo raccontiamo ormai da settimane, lo ha scelto come erede di Massimiliano Allegri eha già raggiunto un'intesa verbale con Thiago Motta per un

- Tifosi e giocatori del Bologna già pronti a salutare Motta, non è però dello stesso avviso la società. L'adera stato chiaro ("Lo vorrei legare alla sedia"), il presidentelo ha ribadito durante la festa al Dall'Ara ("Come lo tratterrò? Faremo di tutto"). Ma nel concreto, il club come intende convincere il tecnico a restare?- Tutto inizia oggi, perché come riferito da La Gazzetta dello Sport. Sarà l'occasione per scoprire tutte le carte, la volontà dell'allenatore ma anche la proposta della società.

Secondo la rosea, Saputo ha in mente un piano ambizioso:, la volontà di fare del Bologna una nuova Atalanta, il muro per trattenere(anche il difensore è corteggiato dalla Juve, a cui ha segnato una doppietta ieri, ndr) e un ruolo più centrale per Thiago Motta stesso. Un ultimo tentativo per convincerlo a proseguire il percorso, mentre la Juventus osserva a distanza e aspetta.