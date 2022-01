Sono iniziate poco fa le visite mediche con il Genoa di Riccardo Calafiori presso il Synlab "Il Baluardo" di Genova. Il giocatore stamattina effettuerà tutti i consueti test atletici prima di firmare il contratto e del suo passaggio in prestito dalla Roma al Grifone. Il terzino della Roma classe 2002, che aveva già l'accordo col Cagliari, è stato dirottato all'ultimo in Liguria dove resterà in prestito fino alla fine della stagione.